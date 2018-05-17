Altınyıldız Başarıyı Ödüllendiriyor

ALTINYILDIZ LİSELERİNDE ÖĞRENCİLERE OKUL İÇİ YAPILAN DENEME SINAV SONUÇLARINA GÖRE ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENDİ.

Özel Altınyıldız Fen Lisesi-Anadolu Lisesi ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9-10-11.sınıf öğrencileri için her sınıf düzeyinde okul içi yapılan deneme sınavlarında ilk 3’e giren öğrencilere ödül verildi.

Öğrencilerimizin elde ettikleri başarılar Altınyıldız Koleji'ne büyük gurur yaşatırken, yapılan ödül törenleri ise öğrencilerimizin konulara ilgisini ve moral mativasyonlarını arttırmaktadır.

Okulumuzun kuruluşunun 20.yılında, önceki yıllarda olduğu gibi 2017-2018 öğretim yılını da en başarılı şekilde tamamlamak ve gelecekte edindiği meslekle mutlu olan bireyler yetiştirmek istiyoruz.

Mezun verdiğimiz 16 yılda 98’i Tıp Fakültesi olmak üzere toplam 1115 öğrencimizi Türkiye’nin en seçkin Üniversitelerine yerleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz.

Her yıl Üniversite sınavlarında il dereceleri alan Altınyıldız Koleji Lise öğrencileri, hiçbir başarının tesadüf eseri olmadığını ancak çalışma sürekliliği olan ve iyi bir eğitim almış öğrencilerin bu sınav sisteminde başarılı olacağını iyi bilirler. Biz öğrencilerimizi 9.sınıftan itibaren hem hayata, hem yüksek öğretime hazırlıyoruz.

Öğrencilerimizle,velilerimizle ve alanında çok başarılı uzman öğretim kadromuzla önümüzdeki yıllarda da Nevşehir’in en başarılı okulu olmaya devam edeceğiz.Ödül alan öğrencilerimizi ve ailelerini tebrik ederiz.