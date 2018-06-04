Altınyıldız Anaokulunda Satranç Turnuvası Yapıldı

Okulumuz 6 yaş grubu öğrencileri öğretim yılı içerisinde Satranç dersinden öğrendiklerini, yıl sonu turnuvada uygulama fırsatı buldular. Grup yarışması şeklinde yapılan turnuva üç aşamada tamamlandı.Sınıflarını temsilen altışarlı gruplar halinde turnuvaya katılan öğrenciler oldukça heyecanlıydılar. Turnuva öncesi açıklama yapan okulumuz satranç öğretmeni Ekrem Kürekli; turnuva kuralları hakkında açıklamalarda bulundu. Anaokulu müdürü Mustafa Uçar da yaptığı konuşmasında; velilere hoş geldiniz diyerek, turnuvaya katılan öğrencilere başarılar diledi ve temsili olarak turnuvayı başlattı. Turnuvaya katılan öğrencilerimizin velileri de oldukça heyecanlıydılar.Üç aşamalı gerçekleşen turnuva sonunda puanlar hesap edilerek birinci gelen ekip belirlendi. Satranç turnuvasına katılan tüm öğrencilere ve birinci olan ekibe hediyeleri Kreş müdürü Hande Özaltın, Altınyıldız İlköğretim Kurumu müdürü Mehmet Eravcı ve Anaokulu müdürü Mustafa Uçar tarafından verildi.Tüm öğrencilere katılım belgesi ve madalya verilirken, birinci gelen ekibe de Başarı belgesi ve hediyeleri verildi.

Turnuvayı düzenleyen Satranç öğretmenimiz Ekrem Kürekli, asistan öğretmenimiz Nilgün Nuray ile sevgili öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyoruz.