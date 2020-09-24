Altınyıldız Anaokulu Tarafından Uçurtma Şenliği Düzenlendi

Altınyıldız Eğitim Kurumları bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, minik öğrenciler onlarca uçurtmayı gökyüzüne bıraktı.

Her çocuk özeldir, bireysel farklılıkları göz önünde tutup onları düşünmeye, araştırmaya, merak etmeye, teşvik eden en önemlisi öğrendiklerini hayatta nasıl uygulayabileceklerini gösteren ve çocuklarımızın görerek, dokunarak, yaparak ve yaşayarak öğrenebileceği bir ortam sağladık.

Geleceğin umudu Altınyıldızlı çocukların doğanın, gökyüzünün tüm güzellikleri eşliğinde, renkli ve desenli uçurtmaları uçurarak çok eğlenceli vakit geçirdiler.

Altınyıldız Anaokulu olarak, uçurtma etkinliklerimiz farklı sınıflardaki öğrencilerimizle hafta boyunca devam edecek.

Öğrencilerimiz çeşitli etkinliklerle renklendirilen eğitim ve öğretim uygulamalarımızı çok beğeniyor. Severek katıldıkları etkinliklerde yeni ufuklara yelken açıyorlar.