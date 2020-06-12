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Altınyıldız Anaokulu Öğrencileri Yaparak –Yaşayarak Yüz Yüze Eğitime Devam Ediyor

Geleceğimizin aydınlık yüzü; Altın yürekli çocuklarımız yeni güne doğa ile iç içe gerçek yaşam becerilerine yaparak-yaşayarak, okul bahçesindeki çiçekleri sulayıp, bitki ve çiçeklerdeki değişimi izleyip, dokunarak farklı bir enerji ile güne başladılar.

Nevşehir 12.06.2020, 10:02
Altınyıldız Anaokulu Öğrencileri Yaparak –Yaşayarak Yüz Yüze Eğitime Devam Ediyor
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Altınyıldız Anaokulu bahçesinde organik kahvaltı keyfi ve gün içerisinde Okuma yazma, Oyun, Türk Dili Etkinlikleri, Deney, Akıl oyunları, Robotik kodlama, Müzik, İngilizce, Beden Eğitimi branş dersleri ile keyifli saatler geçirmektedirler.

Altınyıldızlı çocuklar eğlenerek öğrenmeye devam ediyorlar.

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