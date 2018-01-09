Altınyıldız Anaokulu Öğrencileri Kodlama Dersine Katıldılar

İlimizin en modern ve en başarılı kreş ve Anaokulu olan Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokulundan bir grup öğrenci Altınyıldız İlköğretim kurumu binasında bulunan kodlama sınıfına gezi düzenleyip, kodlama dersine katıldılar. Öğretmenleri eşliğinde ilköğretim kurumu binasını gezen öğrenciler daha sonra kodlama sınıfına geçerek, kodlama öğretmeni Canan Yüncü ve ilköğretim öğrencilerince hazırlanan sunum masasındaki robotları incelediler. Ders öğretmeni Canan Yüncü derse katılan öğrencilere hazırladıkları robotların özelliklerini, hareketlerini, yaptıkları işleri anlattı ve robotlarla öğrencilere güzel bir sunum gerçekleştirdi. Uzmanlara göre küçük yaşlarda kodlama eğitimi almak çocuğun bilişimsel ve algoritmik düşünme becerilerini geliştirir açıklamasını yaptı.

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Daha sonra üç boyutlu baskı makinasında hazırlanan şekillerin örneklerini inceleyerek, üç boyutlu baskılarla neler hazırlanabildiği, hangi alanlarda kullanıldığı konularında öğrencilerimize bilgiler verildi.