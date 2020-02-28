Altınyıldız Anaokulu Genç Mucitler Sergisinde

Altınyıldız Anaokulunun küçük gezginleri, keşfederek öğrenmeye devam ediyor. Altınyıldız Anaokulu 4 yaş grubu öğrencileri, Altınyıldız İlköğretim Okulundaki mucitlerimizin yapmış olduğu “Genç Mucitler Projesi Sergisi”ni ziyaret ettiler.

Sergiyi yakından inceleyen öğrenciler ağabeyleri ve ablalarından yeni bilgiler öğrendiler ve sergiden çok mutlu ayrıldılar.

Altınyıldız İlköğretim Kurumuna davetlerinden dolayı teşekkür ederiz.