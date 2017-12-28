Altıntaş’tan Kızılay’a ziyaret

Kızılay Nevşehir Şube Başkanı Cengiz Gülen’i işyerinde ziyaret eden Türkiye Sakatlar Derneği Nevşehir Şube Başkanı Ekrem Altıntaş ve beraberindeki dernek yöneticileri karşılıklı istişarelerde bulundu.

Dernek olarak Kızılay ile her zaman birlikte olduklarını söyleyen Altıntaş, Başkan Cengiz Gülen’e ve yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.

Kızılay Nevşehir Onursal Başkanı Erol Gülen’in de yer aldığı ziyarette Şube Başkanı Cengiz Gülen Türkiye Sakatlar Derneği Nevşehir Şube Başkanı Ekrem Altıntaş ve beraberindeki dernek yöneticilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.