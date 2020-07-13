Altınöz Otel ‘‘Güvenli Turizm Sertifikası’’ Aldı

ALTINÖZ OTEL yetkilileri yaptıkları açıklamada” Kapadokya Bölgesinde 1989 yılından beri faaliyet gösteren yerli ve yabancı turizme hitap eden Nevşehir Merkezde ki en büyük tesislerden biri olan ALTINÖZ OTEL, Koronavirüs tedbirleri kapsamında T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı ile ’’ Güvenli Turizm Sertifikası’’ almaya hak kazanmış olup, sektörde ki hizmetlerine her zaman olduğu gibi sağlıklı ve aralıksız bir şekilde devam etmektedir.

Bu süreçte denetimlerimizi sağlayan Akreditasyon firması RoyalCert A.Ş ve emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz

Tüm yerli ve yabancı misafirlerimizin gönül rahatlığı ile Bölgemizi ve otelimizi tercih edebilirler.”dediler.