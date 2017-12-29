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Altınkızlar Futsal Bölge Birinciliği İçin Kırşehir’de

Bireysel ve kitlesel başarılarda Nevşehir’in ve Türkiye’nin en başarılı Liseleri arasında yer alan Altınyıldız Koleji,Futsal Kız takımı ile Nevşehir’e yeni gururlar yaşatmak için Kırşehir’de.

29 Aralık 2017 Cuma 11:59
Altınkızlar Futsal Bölge Birinciliği İçin Kırşehir’de
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“Futsal Genç Kız Nevşehir 1.si” derecesi ile Nevşehir’i temsil etmek üzere Kırşehir’e hareket eden Altınkızlar,29-31 Aralık 2017 tarihlerinde genç kızlar kategorisinde Kırşehir’de düzenlenecek olan Futsal Bölge Şampiyonasında Nevşehir’i temsil edecekler.

Yıllardır Nevşehir’e Bölge ve Türkiye dereceleri kazandırdıklarını belirten Altınyıldız Koleji takım kaptanı Milli bayan sporcu Aybüke Akçakaya;”Altınyıldız Liseleri öğrencileri olarak her alanda sorumluluklarımızın bilincinde yetiştiriliyoruz.4 yıldır takımımız il birincilikleri kazanıyor. Hedefimiz grubumuzda birinci olarak Türkiye finallerine katılmaktır. Bizlere destek veren herkese teşekkür ederiz.” Dedi.

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