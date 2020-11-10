Allah Cumhurbaşkanımıza hayırlı ömürler versin

NEVŞEHİR(MHA) Gazeteci Ali Çamur'un hazırlayıp sunduğu haber panorama programında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, "Türkiye Osmanlı'dan sonra hem bir cendere altında hayatiyetini sürdürmeye çalıştı. Osmanlı'dan sonra Türkiye kasasında parası olmayan, kendi yağıyla kendisini kavurmaya çalışan bir ülke idi. Ulusal güçler Türkiye'yi zayıf kılmak adına ülkemize nefes aldırmadılar. Her 10 yılda bir darbeler ve muhtıralarla karşı karşıya bırakıldık. Türk insanı ve Türkiye kendi kaynaklarını bile kullanamayan bir ülke halinde idi. Bu FETÖ, bu bir proje ve bunu şimdi daha iyi görebiliyoruz. FETÖ 20-25 yıl oldu gitti Amerika'ya yerleşti. FETÖ bu kadar samimi idi de, ülkesine hizmet etmek istiyordu da neden Amerika'ya kaçtı, yerleşti. Artık bu konuda vatandaşımız uyanabilmeli. FETÖ projesiyle biz insan kaynağımızın bir kısmını ne yazık ki kaybettik. Bunların ülkeye hizmet için ortaya çıkmadığı Vekilken değil, normal bir vatandaş iken bile görebiliyordum. Vatandaşlarımız ne yazık ki bunu göremediler. FETÖ bu ülkeyi hep zayıf kılma ve ülkemizi birilerinin emrine amade etme projesiydi. Gerçekten Cumhurbaşkanımıza hayırlı ömürler versin. Bırakın barajlar, köprüler ve diğer hizmetleri bir yana Türkiye'nin önünü tıkayacak bir tıkacı kaldırdı attı. Allah'tan Cumhurbaşkanımız bu iradeyi gösterdi yoksa ülkemizi parsel parsel satarlardı. Yeri gelir Kürt devleti kurdururlardı, yeni gelir ekonomik maniplasyonla bizi boğarlardı. İMF'ye borçlu bir ülke haline getirirlerdi. Herkes aklını başına alsın bir düşünsün. Bizim insanımız gerçekten zeki. Bizim ülkemiz üzerine çok büyük bir oyun oynanacaktı. Çok şükür FETÖ bertaraf edildi. Biz bu yapıyı % 100 bitirdik mi?. Bitirdik dersek hayal olur. Devlet hiç bir zaman evmez, hiç bir zamanda ihmal gelmez. Günü geldiğinde gerekeni yapar. Bizim yapmamız gereken devletimize, kurumlarımıza ve insanımıza sahip çıkmak. Bir takım provokatörlerin, planlar içerisinde olanların ardından gitmememiz gerekiyor. Özür dileyerek söylüyorum Sürü psikolojinden kurtulmamız gerekiyor. Ne zaman kendimize geldik, işte bu tür hainlere bizim insanımız fırsat vermez. Bu insanların gerçek yüzünü gördük, ya görmemiş olsaydık. Cumhurbaşkanımızdan sonrası olmuş olsaydı. Allah muhafaza. Bu ülke yine vesayet altında ve dış güçlerin sömürgesi olmaktan ileri gidemezdi. Bugün Karadeniz'de doğalgaz çalışması yapamazdık. Bugün Doğu Akdeniz'e inemezdik. Bugün Suriye'ye inemezdik. Şunu açıkça söylüyorum Orta Doğu da artık masada biz varız" diye konuştu.