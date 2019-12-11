Alkolü araç kullanan 7 sürücünün ehliyetine el konuldu

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan alkollü araç kullanan sürücülere yönelik yaptığı uygulamada 7 sürücüye ceza yazılırken ehliyetlerine el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alkol etkisiyle araç kullanan sürücülere yönelik yapılan uygulamada 2 bin 345 araç kontrol edildi. Yapılan kontroller sonrasında alkol etkisiyle araç kullanan 7 sürücüye cezai işlem uygulanmasının yanı sıra ehliyetlerine el konuldu.