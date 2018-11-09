Aleyna Tilki, Nissara AVM’de konser verecek

Aleyna Tilki 24 Kasım Cumartesi günü Nissara Alışveriş Yaşam Merkezi’nde konser verecek.

Nissara AVM tarafından 24 Kasım Cumartesi günü Aleyna Tilki konseri düzenlenecek. Eğitici faaliyetlerinin ve sosyal fayda odaklı faaliyetlerinin devam edeceğini aktaran Özhan, “ Alışveriş Merkezi olarak kaliteli zaman geçirmelerini hedeflediğimiz misafirlerimizle birlikte fayda da üretiyoruz. Aile çatısı olarak yürüttüğümüz işletmemizde misafirlerimizle birlikte bir çok etkinlik ve projede birlikte yer almaya devam edeceğiz. Bunun yanı sıra sosyal yaşamın bir parçasıyız. Nevşehir genç ve dinamik bir şehir. 24 Kasımda gençlerin yakından takip ettiği Aleyna Tilki Nissara’da konser verecek. Gençlerimize sevdikleri sanatçıları yakından dinleme ve sosyal etkinliklere aracı olmaya devam edeceğiz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2018, 15:31