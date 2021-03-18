Aldemir’den 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Mesajı
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği TÜRSAB BTK Kapadokya Başkanı Talip Aldemir açıklama yaparak 18 Mart şehitlerini andı ve Çanakkale Zaferini kutladı.
Başkan Aldemir açıklamasında “Çanakkale’de başarıya ulaşan kolektif ruh göstermiştir ki, dünyada bu milletin var oluş iradesini kıracak hiç bir güç yoktur. Çanakkale'de ortaya konulan bu sarsılmaz vatan sevgisi, bu millet olma bilinci en büyük zenginliğimiz, en büyük gücümüzdür. İnanıyorum ki o yüksek ruh, o millet olma şuuru ve o vatan sevgisi bu topraklar üzerinde ebediyen var olacaktır.
Bugünkü varlığımızı ve bağımsızlığımızı, Çanakkale’de ve Kurtuluş Savaşı’nda yurdunu savunmak için şehit olanlara borçluyuz.
Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıldönümünde, bize bıraktıkları mirasın ve verdikleri mücadelenin bilinciyle Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.