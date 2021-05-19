Aktürk’ün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Mesajı
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının, millet olarak varlığımızı güçlendiren, umutlarımızı canlandıran ve yolumuzu aydınlatan tarihi bir adım olduğunu vurguladı.
19 Mayıs 1919’un Anadolu’nun her köşesinde yükselen bağımsızlık ruhunun ateşlendiği tarih olmasına dikkat çeken Başkan Aktürk, “19 Mayıs 1919 esarete karşı bağımsızlığın, teslimiyetçiliğe karşı dik duruşun, yılgınlığa karşı umut ve uyanışın miladı, destansı bir mücadelenin ilk adımıdır. Düşman işgaline karşı Anadolu’nun her köşesinde yükselen bağımsızlık ruhunun ateşlendiği bu tarih, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurtuluşumuzun destansı mücadelesinin Samsun’dan başlayarak tüm Anadolu’ya yayıldığı tarihtir.
Bu duygu ve düşüncelerle, 19 Mayıs 1919’un 102. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, milli mücadelemizin ölümsüz kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi şükranla, minnetle ve rahmetle bir kez daha anıyor, milletimizin ve gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.” ifadelerine yer verdi.