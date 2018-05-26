Akşener’i yalnız bırakmadılar

Kayseri ve Kırşehir illerinde 24 Haziran seçimleri öncesinde miting düzenleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i yalnız bırakmayan Nevşehir Milletvekili adayları Musa Ertaş, Fatih Mehmet Şahin ve Hüseyin Sevindik ile İl Başkanı Serkan Canpolat ile partililer Kayseri dönüşünde Topaklı kasabasında da halkla sohbet ettiler.

Belde sakinlerinin sorunlarını dinleyen ve İYİ Partinin bu sorunların çözümü için önemli projeleri bulunduğunu söyleyen Milletvekili adayları Ertaş, Şahin ve Sevindik ülkenin içerisinde bulunduğu sıkıntılardan güçlü bir Parlamenter sistemle kurtulabileceğine dikkat çektiler.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)