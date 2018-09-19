Taşcı yaptığı yazılı açıklamasında; "Türk Milliyetçiliği ve Ülkücü fikriyatın İktidara taşınacağı umutları ve niyetleri ile kurmuş olduğumuz İYİ Parti'den; Kuruluş amaçlarının hayata geçirilmesi hususunda hiç bir gayret ve niyetin ortaya konulamaması sebebi ile, Kurucular Kurulu Üyeliği, Genel Başkan Danışmanlığı ve Parti Üyeliğinden İstifa ediyorum. İstifa gerekçelerim Genel Başkana detayları ile birlikte sunulmuştur. Ülkücü bir ailenin ferdi olarak doğdum, Ülkücü olarak yaşadım ve yine ülkücü olarak Allah'ın izniyle yaşamaya devam edeceğim. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımla arz ederim" dedi.
Akşener'in ülkücü danışmanı istifa etti
Milliyetçi Hareket Partisinde başlayan kongre çalışmalarından sonra İyi Parti'nin kuruluşunda Kurucular Kurulu Üyesi olarak bulunan, akabinde Genel Başkan Danışmanı olan Eski MHP Nevşehir İl Başkanı Göksel Taşcı, tüm görevlerinden ve partisinden istifa etti.