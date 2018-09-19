Akşener'in ülkücü danışmanı istifa etti

Taşcı yaptığı yazılı açıklamasında; "Türk Milliyetçiliği ve Ülkücü fikriyatın İktidara taşınacağı umutları ve niyetleri ile kurmuş olduğumuz İYİ Parti'den; Kuruluş amaçlarının hayata geçirilmesi hususunda hiç bir gayret ve niyetin ortaya konulamaması sebebi ile, Kurucular Kurulu Üyeliği, Genel Başkan Danışmanlığı ve Parti Üyeliğinden İstifa ediyorum. İstifa gerekçelerim Genel Başkana detayları ile birlikte sunulmuştur. Ülkücü bir ailenin ferdi olarak doğdum, Ülkücü olarak yaşadım ve yine ülkücü olarak Allah'ın izniyle yaşamaya devam edeceğim. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımla arz ederim" dedi.