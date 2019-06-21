“AKP Öcalan’ın mektubundan medet umar hale geldi”

NEVŞEHİR(MHA) Son günlerde İstanbul seçimlerine ilişkin birbirinden ilginç söylemlerin gündeme geldiğine de değinen CHP Nevşehir İl Başkanı Gülmez değerlendirmelerinde; “31 Mart tarihinde Türkiye genelinde ve Nevşehir de yerel seçimler yapıldı. İstanbul’daki seçimde Cumhuriyet Halk Partimizin adayı Sayın Ekrem İmamoğlu kazandı. Kazandığını teyit anlamında söylüyorum kendisine mazbatası Yüksek Seçim Kurulu tarafından verildi. 18 gün belediye başkanlığı yaptı. 18 günün sonunda YSK tarafından mazbatası iptal edildi. YSK’nın gerekçesine bakıyoruz. Önemli bir gerekçe yok. İktidar partisinin baskılarına boyun eğen YSK üyeleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar verdi. YSK’nın gerekçelerine baktığımızda iktidar partisinin söylediği gibi orada hırsızlık veya usulsüzlük yok. Tek sorun sandık kurullarının yeniden oluşturulması. Bu yüzden seçimin yenilenmesine karar verilmiş. Şimdi baktığımızda aynı sandık kurulları görevde. Bu durumda biz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız seçilmiş adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’dur. Seçimin yenilenmesi kararının ardından 3 kez bende katıldım orada çalışmalar yaptık. Çalışmalarımızda da gördük ki 23 Haziran’da adaylımız Sayın Ekrem İmamoğlu daha büyük bir oy farkı ile kazanacağına inancımız tam. Ancak son günlerde bir takım dedikodular çıktı. Özellikle Mehmet Metiner tarafından söylenen bir dedikodu gündemde. Efendim neymiş; Fethullah Gülen’e FETÖ demek doğru değildir diye yazan İbrahim Melik Gökçek tarafından bir tweet atılıyor. Metiner efendi bunu Ekrem İmamoğlu’nun tweet’i diye kamuoyuna açıklıyor. İkinci olarak Ekrem İmamoğlu FETÖ’yle ilişkilendirilmek isteniyor. Daha doğrusu FETÖ’cü olduğu söyleniyor. Fakat bakıyoruz Fethullah Gülen Amerika’da bir rahatsızlık geçirdiğinde kendisi 12 saat hastanede yatıyor. Çıktın sonra o dönemin Zaman gazetesinde şöyle bir ilan görüyoruz. İlan bizi rahatsızlığımız sürecinde telefonla arayan dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e, Başbakan Tayyip Erdoğan’a ve Binali Yıldırım’a, Süleyman Soylu’ya teşekkür ediliyor. Binali Yıldırım’ın FETÖ hayranlığı yine devam ediyor. Yıldırım Erzurum’da Gülen’in yakının cenazesine katılarak Gülen ailesine başsağlığı diliyor. Yine Türkçe olimpiyatlarında Fethullah Gülen’in şiirlerini coşkuyla katılarak özledik seni diyor. Ve bir an önce yurda dönmesi temennisinde bulunuyor. Şimdi bu insanlar kalkıp Ekrem İmamoğlu’nu FETÖ’cü olarak suçluyor. Görünün köy kılavuz istemez. Bu çamur hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partisine yapışmaz. Son günlerde yine başka bir gündem konusu. Sabah Gazetesinden Okan Müderrisoğlu’nun gündeme getirdiği Abdullah Öcalan’ın bir mektubu var. Bu mektubun kamuoyunun gündemine getirilmesi lazım. Eski FETÖ’cülerden, bir dernek başkanı açıklamalarda bulunuyor. Abdullah Öcalan güya diyor ki, yandaşlarına, HDP’lilere siz bu seçimde tarafsız olun, nötr olun diyor. Cumhurbaşkanı da bu mektupla ilgili açıklamalarda bulunuyor. Yani AKP gördüğüm kadarıyla şaşırmış durumda. Ne yapacağını şaşırdı. Abdullah Öcalan’dan medet umar hale geldi. Düşünebiliyor musunuz, daha düne kadar bizi HDP ile teröristlerle ilişkilendirmeye çalışanlar bugün Abdullah Öcalan’ın mektubunu açıklamak zorunda kaldılar. Belli bir kesime Abdullah Öcalan’ın mektubu üzerinden CHP adayına oy vermeyin diyorlar. Kime oy verilecek AKP adayına. Bütün bunlara ilişkin olarak bizim ne teröristlerle ne de FETÖ ile ilişkimiz yok. Biz Ekrem İmamoğlu’nu aday gösterdik. İmamoğlu’nun söylemlerine baktığınızda kadınlarımıza, çocuklarımıza ve İstanbul’un geleceğine yönelik söylemler var. CHP il örgütü olarak İstanbul’da oy kullanacak olan 2 otobüs ve iki minibüs vatandaşımızı İstanbul’a taşıyacağız. Bize çok sayıda vatandaşımız geliyor. Sizlere nasıl yardımcı olabiliriz, bizde sandık başlarında nöbet tutmak istiyoruz diyorlar. İstanbul il başkanlığımız 200 bin kişiyle sandıklara sahip çıkılacağını ve illerden bu konuda bir yardım istenmediğini dile getirdiler” dedi.