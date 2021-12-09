Akademisyen Anne Saniye Bencik Kangal Cumartesi Akşamı Kültür Merkezinde

Sosyal medyada “Akademisyen Anne” olarak bilinen ve “Korkma! İyi Bir Annesin” kitabının yazarı Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal, 11 Aralık Cumartesi günü akşam Nevşehir’deki anne ve anne adayları ile buluşacak.

Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek olan program saat 19.30’da başlayacak.

Programda, çocuk sahibi olmak isteyenlere, annelere ve anne adaylarına, çocuk yetiştirmek ile ilgili pratik bilgiler verecek olan Kangal, söyleşi sonrasında kitaplarını imzalayacak.