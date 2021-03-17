AK Partili Vekillerden Parmaksız'a kutlama

NEVŞEHİR(MHA) AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz mesajında; "Şehrimizin güzide iş insanlarından, değerli büyüğümüz, Nevşehir Yönetim Kurulu Başkanımız, Gümrük ve Turizm İşletmeleri Tic. AŞ. Yön. Kur. Başkanlığına yeniden seçilen Arif Parmaksız’ı Nevşehir'imiz ve şahsım adına tebrik ediyor; başarılı çalışmalarının devamını diliyorum" dedi.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe ise mesajında; "Şehrimizin değerli iş insanlarından olan kıymetli ağabeyim Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Arif Parmaksız Gümrük ve Ticaret İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçilmiştir. Başkanımızı şahsım ve hemşehrilerimiz adına tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerinde bulundu.