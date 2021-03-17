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AK Partili Vekillerden Parmaksız'a kutlama
AK Partili Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe yayınladıkları mesajlarıyla Gümrük AŞ Yönetim kurulu başkanlığına yeniden seçilen Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Arif Parmaksız'ı kutladılar.
Nevşehir 17.03.2021, 14:11
AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe ise mesajında; "Şehrimizin değerli iş insanlarından olan kıymetli ağabeyim Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Arif Parmaksız Gümrük ve Ticaret İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçilmiştir. Başkanımızı şahsım ve hemşehrilerimiz adına tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerinde bulundu.