AK Partili Belediye Başkanları İstişare Toplantısında Bir Araya Geldi

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından AK Partili il, ilçe ve belde belediye başkanları AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen ilk istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen toplantıya AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti İl Yerel Yönetimler Başkanı Ali Kemikkıran, AK Parti Teşkilat Başkanı Serhat Sonugelen, Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş, Derinkuyu Belediye Başkanı Bülent Aksoy, Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, Kozaklı Belediye Başkanı Akif Kabukçuoğlu, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Çat Belediye Başkanı İbrahim Ertürk, Göre Belediye Başkanı Mustafa Topçu, Nar Belediye Başkanı Süleyman Özçelik, Sulusaray Belediye Başkanı Bayram Yılmaz, Uçhisar Belediye başkanı Osman Süslü, Karapınar Belediye Başkanı Yasin Güneş, Çalış Belediye Başkanı Kazım Yılmaz, Kalaba Belediye Başkanı Erdal Yorgancı, Özkonak Belediye Başkanı Abdulkadir Macit, Yazıhüyük Belediye Başkanı Cengiz Çavdar ve Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş katıldı.

Toplantı da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin değerlendirilmesi yapılarak, görüş alışverişinde bulunuldu.