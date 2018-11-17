AK Parti’den Merkez ilçe beldeleri için 45 aday başvuru yaptı

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde AK Parti’den Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı beldelerinde belediye başkan adayı olabilmek için 45 kişi aday adaylık başvurusunda bulundu.

AK Parti’de 5 Kasım Pazartesi başlayan ve 16 Kasım Cuma günü gece sona eren aday adaylık başvuruları sonrasında Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı 8 beldesinden 7’sine 45 aday adayı başvuru yaptı. AK Parti’den belediye başkan adayı olabilmek için Çat beldesine 10, Nar beldesine 13, Uçhisar beldesine 8, Göre beldesine 5, Göreme beldesine 5, Kavak beldesine 3 ve Kaymaklı beldesine ise 1 başvuru yapıldı.

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Sulusaray beldesi için bir başvuru yapılmadı.