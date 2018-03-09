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AK Partiden ahde vefa örneği

AK Parti il başkanı ve beraberindeki il yönetimi, geçtiğimiz yıllarda AK Parti yönetimlerinde görev alan isimleri tek tek ziyaret edip gönüllerini hoş tutmaya devam ediyor.

09 Mart 2018 Cuma 13:50
AK Partiden ahde vefa örneği
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AK Parti İl Başkanı M. Rauf Yanar’ın başkanlığında başlatılan uygulama ile hem eski il başkanları bizzat kendi makamlarında ziyaret ediliyor, hem de eski il yöneticilerinin de gönülleri alınıyor.

Parti içerisinde oluşabilecek bir takım kırgınlıkların önüne geçmek isteyen parti yönetiminin yaptığı ahde vefa örneği ziyaretlerin önümüzdeki günlerde devam edeceği belirtildi.

Ne diyelim darısı yıllardır partilerinde görev yapmış ancak bir daha hatırlanmamış muhalefet partili il başkanlarına ve il yöneticilerine.

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Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)

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