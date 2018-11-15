AK Partide yüzler gülüyor

NEVŞEHİR(MHA) İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar’ın başkanlığında toplanan il yönetimi ve ilçe başkanlarının katıldıkları toplantıda dikkat çeken bu ayrıntı Partinin bu seçim sürecinde de en çok rağbet gören siyasi parti olmasına yorumlandı.

Erkek adaylardan 5 bin TL, Kadın adaylardan ise 3 bin TL başvuru ücreti alınan AK Partide 120’ye yakın belediye başkan aday adayı başvurusu alındı. Bu da demek oluyor ki, AK Parti iktidarında verdiği cazibesini bu seçimde de sürdürüyor, üstelik mecliste temsil edilen partiler ve edilmeyen partilere seçim bütçeleri konusunda yine liderlik etmeye de devam edecek.