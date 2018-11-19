AK Parti’de temayül yoklaması yapıldI

AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi salonunda Nevşehir Belediye Başkan aday adayları ve ilçe belediye başkan aday adayları için temayül yoklaması yapıldı.

AK Parti MKYK üyesi Harun Karacan’ın başkanlığında yapılan temayül yoklamasında oylar an ve an Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önüne düşerken partililerin oy verme işlemleri esnasında oldukça heyecanlı olduğu gözlemlendi.

AK Parti’de sona eren temayül yoklaması sonrasında AK Parti MKYK üyesi Harun Karacan açıklamasında, “Komisyon Başkanlığını gerçekleştirdiğim Nevşehir temayül yoklamasını tamamladık. Aday adaylarımıza, Nevşehir’imize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.