AK Partide kulisler fokur fokur kaynıyor

NEVŞEHİR(MHA) Mart 2019 yerel seçimlerine hazırlanan AK Parti Nevşehir’de yine çok sayıda belediye başkanı, il genel meclisi ve belediyesi üyesi aday adaylarının öncelikli tercih edeceği siyasi parti olacak. Seçimlere 5 buçuk ay kala parti kulislerinde son sayıda aday adayının isminden bahsediliyor.

Mevcut il başkanı M. Rauf Yanar’ın da Nevşehir merkez belediye başkanlığına aday adayı olabileceği konuşulan AK Parti’de Nevşehir merkez belediye başkanlığının bir başka partiye kaptırılmadan AK Parti saflarında kalması önceliklerden biri durumunda.

14 Yıllık Hasan Ünver başkanlığının ardından Nevşehir belediye başkanlığı için çok sayıda ismin zaman zaman il başkanı Yanar ile bire bir istişare etmek için görüşmelerde bulunduğu belirtilse de şu ana kadar ne il başkanının ne de parti genel merkezinin hiçbir aday adayına mavi boncuk dağıtmadığı biliniyor.

Merkez belediye başkanlığı için 15’i bulabileceği belirtilen aday adaylarının özellikle kamuoyunda isimleri sıkça ifade edilen Rasim Arı, Savaş Benli, Süleyman Özgün, Kamil Duru, M. Ali Tanrıver gibi isimlerin bu konudaki girişimlerini yakından takip ettiği gözleniyor.

Parti kulislerinin fokur fokur kaynadığı partide aday adaylığı başvurularıyla birlikte aylar öncesinden kulis çalışmalarını yürüten bir çok ismin ortaya çıkabilecek isimlere göre kendi aday adaylıkları konusunda net kararlarını verebilecekleri de bildiriliyor. AK Parti’de özellikle merkez belediye başkanlığı aday adaylığı için çok sayıda sürpriz ismin ortaya çıkabileceği de alınan haberler arasında.