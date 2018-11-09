AK Partide hafta sonu da başvurular sürecek

NEVŞEHİR(MHA) Merkez ilçe başkanı Edip Avşar, aday adaylığı başvurusunda bulunacak olanların hafta sonunda bankalar kapalı olduğu için önceden ödemelerini yapmaları uyarısında bulundu.

Avşar, “Partimizden Aday adaylığı başvurusu yapacak kişilerin aksecim.akparti.org.tr adresine girerek ön başvurularını yapmaları işlemlerin daha kolay bir şekilde yapılmasını sağlayacaktır. Başvurular cumartesi ve pazar günleri yapılabilecek ve teşkilatımız bu günlerde açık olacaktır. Başvuru esnasında gerekli olan evraklar için parti binamıza gelerek ayrıntılı bilgi alabilirsiniz” dedi.