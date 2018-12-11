AK Partide gözler adayların açıklanmasında

NEVŞEHİR(MHA) Geçtiğimiz yerel seçimlerde de olduğu gibi Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde çok sayıda aday adayı başvurusu alan partide bu konuda net bir tarih vermiyor.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti – MHP ittifakıyla birlikte 74 ilin belediye başkan adayını açıklamasının ardından gözler tamamen ilçe ve belde belediye başkan adaylarının açıklanmasına çevrilmiş durumda.

Nevşehir’de üç dönemlik belediye başkanlarının tekrar aday gösterilip gösterilmeyecekleri de bir başka merak konusu durum. Göre Belediye Başkanı Mustafa Topçu, Kavak Belediye Başkanı Celal Yiğit, Yazıhüyük belediye başkanı Cengiz Çavdar gibi isimlerin yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceklerini en çok bu beldelerde kendilerine rakip olan aday adayları merak ediyor.