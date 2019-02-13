AK Partide belediye ve il genel meclisi listeleri ne zaman açıklanacak?

NEVŞEHİR(MHA) Geçtiğimiz günlerde Nevşehir’e gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’nın da listelerin hazırlanması konusunda istişarelerde bulunduğu belirtilen il genel meclisi üyesi ve belediye meclisi üyeliği listelerinde geçtiğimiz dönemler8e oranla ciddi bir değişimin olabileceği tahmin ediliyor.

Yıllardır il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği listelerine çöreklenmiş isimlerin bu dönemde o listelerde yer bulamayacağı ifade edilirken, genç, dinamik isimlerin listelerde yer bulmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Yine geçtiğimiz günlerde bir radyo programına katılan Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı’da yeni dönemde genç ve dinamik isimlerden oluşan bir belediye meclisi üyeliği listesinin hazırlıklarını tamamlama aşamasında olduklarını dile getirmişti.

Edinilen bilgiye göre çok sürpriz isimlerin yer alması beklenen AK Partinin il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği listelerinin 19 Şubat tarihinde açıklanabileceği öğrenildi.