AK Parti’de adaylık için son gün!

AK Parti’de belediye başkanlığı ve meclis üyeliği aday adaylığı başvuru süreci 5 Kasım Pazartesi günü başlamıştı. 12 Kasım’da bitmesi planlanan başvurular, alınan bir kararla 16 Kasım tarihine uzatılmıştı. Başvuru süresinde sona gelinirken bugün sona erecek. İl genel ve belediye meclis üyelikleri için başvurular ise 3 Aralık’a kadar yapılabilecek. Şu ana kadar belediye başkan aday adaylığı için 131 isim aday adaylığı başvurusunda bulundu. Başvuruların ardından AK Parti 18 Kasım'da adaylara yönelik teşkilat temayülü gerçekleştirecek. Temayül yoklamaları elektronik ortamda yapılacak. Yoklama tamamlanınca sonuçlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak.

YÜZ YÜZE MÜLAKAT YERİNE DOSYA

Temayül sonrasında ise AK Parti’de aday belirleme maratonunda komisyon aşaması başlayacak. Adaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kurulacak tek komisyonda belirlenecek. AK Parti’de daha önce yapılan seçimlerde iki komisyon kuruluyordu. Alt komisyon eliyor, Erdoğan başkanlığındaki komisyonda ise listeler şekilleniyordu. Adaylar, yüz yüze mülakatın yerine adaylarla ilgili hazırlanacak dosyalar ve parti kurmaylarının sahaya ilişkin hazırladıkları raporlarla belirlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerek görürse aday ile görüşecek. AK Parti'de adaylar kasım sonu aralık başında açıklanacak.