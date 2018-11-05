AK Parti’de Aday Adaylığı Başvuruları Başladı

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Yanar, aday adaylığı başvurularının, belediye başkanlıkları için 5-12 Kasım'da, belediye ve il genel meclisi üyelikleri için 5 Kasım-03 Aralıktarihleri arasında alınacağını söyledi.

Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için hazırlıklarınaralıksız sürdüğünü belirten AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, aday adayı olacaklara başarılar diledi.

AK Parti İl Başkanı Yanar, başvuru detaylarına ilişkin şu bilgileri verdi:

“Başvurular, büyükşehir ve il belediye başkanlıkları için Genel Merkeze iletilmek üzere Nevşehir il başkanlıklarına, ilçe ve belde belediye başkanlıkları için il başkanlıklarına veya il başkanlıklarına iletilmek üzere ilçe başkanlıklarına, il genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleri için ilçe başkanlıklarına bizzat yazılı yapılacak.

Büyükşehir belediye başkanı aday adaylarından 10 bin,

nüfusu 100 binin üzerinde olan il belediye başkanı aday adaylarından 5 bin,

nüfusu 100 bin ve daha az olan il belediye başkanı aday adaylarından 3 bin,

nüfusu 200 binden fazla olan ilçe belediye başkanı aday adaylarından 3 bin,

nüfusu 50 binden 200 bine kadar olan ilçelerde belediye başkanı aday adaylarından 2 bin 500,

nüfusu 50 bin ve daha az olan ilçe belediye başkanı aday adaylarından bin 500,

belde belediye başkanı aday adaylarından bin, büyükşehirlerdeki belediye meclisi üyesi aday adaylarından bin, il genel meclisi üyesi ve büyükşehir olmayan diğer illerin belediye meclisi üyesi aday adaylarından 500 lira alınacak.

Kadın ve genç adaylar, belirlenen aidatların yarısını, engelli adaylar ise dörtte birini ödeyecek. Öte yandan 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin bütün iş ve işlemlerle ilgili Merkez Karar ve Yönetim Kuruluna (MKYK) ait tüm yetkiler Merkez Yürütme Kuruluna (MYK) devredilmiştir”.

BAŞVURULAR HAFTASONU DA KABUL EDİLECEK

Aday adaylığı başvurularının hafta sonu da kabul edileceğini ifade eden Yanar, “31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel seçimlerinde Belediye Başkanlığı aday müracaatı siyasi partimizde 5 Kasım 2018 tarihinde başlayıp bir hafta sürecektir. Belediye ve İl Genel Meclis üyelikleri müracaatı ise aynı tarihte başlayıp 3 Aralık 2018 tarihinde sona erecektir. Başvurular hafta sonu da kabul edileceğinden teşkilat binalarımız açık ve müracaat almaya hazır tutulacaktır. Başvuruların bizzat yapılması gerekmektedir. Sürecin öncelikle Nevşehir’imize AK Partimize ve memleketimize hayırlar getirmesini diliyorum. Partimizi tercih ederek aday olacak kardeşlerime yürekten başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2018, 08:37