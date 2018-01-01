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AK Parti yönetiminde kimler olacak?

Ak Partide il kongresi için geri sayım sürüyor. İl yönetiminde bulunan kişi sayısı azalıyor. Peki kimler yönetimde yer alacak?.

01 Ocak 2018 Pazartesi 12:06
AK Parti yönetiminde kimler olacak?
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6 Ocak Cumartesi günü il kongresini yapacak olan partide 40 kişiden oluşan yönetimin 30 kişiye düşürülmesi planlanıyor. İl başkanı M. Rauf Yanar’ın başkanlığındaki yeni yönetimde kongre öncesindeki yönetimden kimlerin yer alacağı, yönetime eklenecek olan isimlerin hangi kriterler ışığında yönetime dahil olacakları merak konusu.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti İl Başkanlığı kongresinin Başbakan Binali Yıldırım’ında katılımıyla 6 Ocak 2018 Cumartesi günü saat 13:00’da Damat İbrahimpaşa Kapalı Spor salonunda yapılacağını açıklamıştı.

Yanar, “Kongre sürecimiz 3 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla delege seçimi anlamında başlatmış bulunmaktaydık. Bu delege seçimlerimizi 8 ilçe 15 belde, 16 mahalle ve 150 köy şeklinde büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik. Sonrasında MKY kararı ile parti içerisinde çift görevler olmayacağı belirlendikten sonra bir önceki başkanımız Mehmet Ali Tanrıver kongrede aday olmayacağını dile getirmesinin ardından ilimizde ki yapılan istişareler, parti içerisindeki temayül süreci ile birlikte 2 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanımızın takdiriyle İl Başkanlığı görevine atanmış bulunmaktayım. Daha sonra ise merkez ilçe başkanlığımız dahil olmak üzere 8 ilçemizin kongrelerini büyük coşkuyla gerçekleştirdik. Hemen akabinde bizim Gençlik Kolları kongrelerimiz başladı. 7 ilçemizde kongrelerimiz sona erdi. Allah nasip eder 6 Ocak 2018 Cumartesi günü sat 13.00’te Başbakanımızın katılımıyla büyük bir coşku ve heyecan içerisinde İl kongremizi Damat İbrahim Paşa spor salonunda gerçekleştireceğiz” ifadelerinde bulunmuştu.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)

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