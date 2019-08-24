AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Devam Ediyor

Nevşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve Nevşehir, Adana, Aksaray, Kırşehir, Niğde, Ankara, Hatay, Kayseri, Mersin, Osmaniye ve Yozgat AK Parti İl Başkanları, belediye başkanları ve ilçe başkanları katıldı.

Toplantının açılışında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, CHP ve HDP’ye sert çıktı. Özhaseki konuşmasında CHP’nin belediyecilik karnesinin kirliği olduğunu ifade etti. Haseki, “CHP’yi üç şekilde tarif edebiliriz. Bunların belediyecilik karnesi kirlidir. CHP belediyeciliği demek çöp demektir, çukur demektir. 3 aylık dönemde bile göreve gelenlerin yüzlerinin deki boyalarının nasıl aktığı ortaya çıktı. Allah tüm belediye başkanı olarak seçilen arkadaşlarımızı başarılı kılsın. Bizim partimizden olsun veya olmasın tüm belediye başkanlarını başarılı kılsın. Ama CHP’li belediyelerin karnesi kötü. CHP’nin karnesi yolsuzluklarla doludur. Mahkeme kayıtlarında bile yüz yıl sonra karşılarına çıkacaktır. Kocaeli’nde bile daha önce baraj yapan CHP’li belediye başkanının borcunu AK Partili belediye ödüyor. Seçimlerden önce başta Kılıçdaroğlu olmak üzere belediye başkan adayları hiç kimsenin ekmeği ile oynamayacağız diye şeref sözü vermediler mi. Hak İş Federasyonu ile son görüşmemizde bin 50 garibanın işine son verdiklerini söyledi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve belediye başkanları kimsenin ekmeği ile oynamayacağız diye demediler mi. Bir de şeref sözü verdiler. Adana Büyükşehir Belediyesinde 200 gariban işçinin işine son verdiler. Kendi sendikalarına geçmeleri için 20 bin memura baskı yaptılar ve 20 bin memur bu baskılar sonrasında sendika değiştirdi. Hani şeref sözüydü hani garibanın ekmeği ile oynamayacaktınız. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Medya A.Ş.’de 50 gariban işçinin işe son vermişler. CHP’nin genel siyaseti bu oldu. CHP durmadan yalan yalan söylüyor. Ama gerçekler er yada geç ortaya çıkacaktır” dedi.

Özhaseki, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınması konusunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yüzde yüz doğru bir iş yaptığını söyledi. Özhaseki, “ HDP’nin hizmette gözünün olmadığını biliyoruz. İçişleri Bakanlığı belediye başkanlarını görevden alıp yerlerine kayyum atadı. Buradaki suçlamalar terör örgütüne liderlik yapmak, yardım ve yataklık etmek ve suçluyu överek terör propaganda yapmaktır. Diyarbakır Belediyesine 9, Mardin Belediyesine 6 ve Van Belediyesine 7 soruşturma var. Ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından ise her üç belediye başkanı hakkında üçer tane soruşturma bulunuyor. Bu belediyeler hakkında toplamda 31 soruşturma bulunuyor. Ben seçildim diyen belediye başkanları teröristlerin cenazelerinde boy gösteriyorlar bundan da zaten hiç çekinmiyorlar. Terör insanlığın belasıdır. Tüm dünyanın ortak sorunudur. Buradaki belediye başkanları teröristlerin cenazelerinde boy gösteriyorlar. Bizim Anadolu’dan buralara göreve giden öğretmenlerimizi, polislerimizi, askerlerimizi şehit eden teröristlerin cenazelerine katılıyorlar. Kendilerine göre de bir marş belirlemişler ve bu marşta ayağa kalkıyorlar. Şehit yakınlarının hepsini işten çıkartmışlar. Bunların yerine ise Kandildekilerin yakınlarını belediyeye işe almışlar. Türk Bayrakları ve ne kadar logo varsa kaldırtmaya başlamışlar ve teröristlerin isimlerini cadde ve sokaklara vermeye başlamışlar. Gerek görevden alınan 3 belediye başkanı gerekse partileri PKK’nın terör örgütü olduğunu ve kendilerinin bunlarla bağlantıları oluğunu inkar edebildiler mi. Yani suçu kabul ediyorlar. Peki bu belediye başkanları tüm bunları yapsın biz seyirci mi olalım. İçişleri Bakanımızın aldığı karar yüzde yüz doğru bir karardır. Seçilmiş olmanız size suç işleme özgürlüğü mi veriyor. Ben seçildiğim diye her istediğinizi yapabilir misiniz. Biz niye seçiliyoruz. Millete hizmet vermek için seçiliyoruz. Yoksa bunun dışına çıkarsanız kanun gelir yakanızdan tutar” şeklinde konuştu.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ise, Nevşehir’in tarihsel süreçte, birçok uygarlığın yaşadığı ender şehirlerden bir tanesi olduğunu belirterek, “Nevşehir, dünya harikası, doğal güzellikleri ile eşsiz bir şehir. Ayrıca yeraltı şehirleri, kaya oyma evleri, kiliseleri, manastırları, Osmanlı ve Selçuklu evleriyle de çok değerli bir tarih şehri. Bu nadide şehrin belediye başkanı olmaktan büyük onur ve gurur duymaktayım.” dedi.

Arı, “Bir Hayalimiz Var” sloganı ile çıktıkları yolda çevresiyle uyumlu bir turizm kenti ve marka şehir olma yolunda, tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkarak, şehrin yaşam kalitesini artırmak, saygın bir dünya kenti haline gelmesine katkı sağlamak adına; yerel hizmetleri adaletli, nitelikli, değer üretmeye yönelik, verimli, eşitlikçi ve etkili bir yönetim anlayışı ile sunmak” misyonu ve “Bölgemizin kaynaklarını yine bölgemiz insanlarına sunan, örnek bir sporcu, kadın ve genç dostu, hizmet-hürmet odaklı marka ve model bir belediye olmak” vizyonu ile şehirde pek çok yatırım çalışmasını hızla başlattıklarını söyledi.

Bölgenin turizm sektöründeki payını büyütmek, Nevşehir’i bu bölge içindeki turizm hareketinin merkezi konumuna getirmek, bölgede faaliyet gösteren tüm paydaşların faaliyet alan ve gelirlerini artırmanın temel hedefleri olduğunu kaydeden Arı sözlerini şöyle sürdürdü;

“Nevşehir’de hayata geçireceğimiz yatırım projeleri ve sosyal projelerle, hemşehrilerimize daha yaşanabilir, daha temiz, daha estetik bir şehirde yaşama imkânı sunacağız. Milletvekillerimiz ve teşkilatımızla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gönül belediyeciliğini şehrimizde uygulamak adına, elimizden gelen her şeyi yapmaktayız. Bu kapsamda göreve geldiğim günden itibaren hizmet ve hürmet odaklı, Şeffaf ve hesap verebilir olarak, Hemşeri memnuniyetine öncelik vererek, belediyenin kapısını tüm Nevşehir halkına sonuna kadar açtık. Belediyemizde her hafta Cuma günü halk buluşmasında halkımızla biraraya gelmeye devam ediyoruz. Bu hedeflerimiz noktasında bizlere her zaman destek veren tüm AK Parti Genel Merkezi çalışanlarına, Bakanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanımız Mehmet Özhaseki’ye böyle güzel bir organizasyonu Nevşehir’de gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum.”

AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ise konuşmasında, “ Nevşehir’imizde 31 Mart’ta 23 belediyenin 17’sini gönül belediyeciliğine kazandırarak tarihi bir başarıya Türkiye’de de ilk beşe girmek suretiyle imza attık. Bu başarıda elbette Cumhurbaşkanımız ve de siz değerli yol arkadaşlarının emeği çok büyük. Ayrıca Nevşehir teşkilatlarımızın birbirinden değerli vekillerimiz ile uyumu ile gerekse de üç kademe teşkilatlarımızın ve de belediye başkan adaylarımızın çalışmaları ile bu başarıyı elde ettik” dedi.

Nevşehir Belediye’sinin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Adana, Aksaray, Ankara, Hatay, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye ve Yozgat’tan gelen il başkanları, il ve ilçe belediye başkanları, belediye ve il genel meclis üyeleri, kadın, gençlik kolları ve yerel yönetimler başkanlarının yanı sıra bakan yardımcıları katılıyor.

Başarılı belediye başkanlarının bilgi ve tecrübelerini, yeni belediye başkanlarıyla paylaştığı toplantıda ayrıca katılımcılara liderlik, halkla ilişkiler, etkili iletişim, kaynak geliştirme, mevzuat, bütçe ve personel yönetimi alanında uzmanlarca eğitimler veriliyor.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca şehirlerin sorunlarının dinleneceği toplantıda, belediyelerin talepleri de dikkate alınacak.

Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2019, 17:55