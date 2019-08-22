AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısının 3.'sü Nevşehir’de

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı, ’yerel yönetimler istişare ve değerlendirme toplantısı’ altında başlattığı bölge toplantılarının üçüncüsünü Nevşehir’de gerçekleştirilecek.

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Av. Mustafa Rauf Yanar, Yerel Yönetimler Başkanlığı nezaretinde gerçekleştirilecek Bölge toplantısının şehrin ve Kapadokya Bölgesi’nin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını belirterek, ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük heyecan ve mutluluk duyduklarını belirtti.

23 -24-25 Ağustos tarihlerinde Nevşehir’in Ürgüp İlçesindeki Ramada Otel’de gerçekleştirilecek Bölge Toplantısına 11 ilden, İl başkanları, il ve ilçe belediye başkanları, bakan yardımcıları, meclis üyeleri, il genel meclisi, kadın kolları ve gençlik kollarının katılımlarıyla gerçekleştirileceğini söyledi.

Yanar, başarılı belediye başkanlarının bilgi ve tecrübelerini, yeni belediye başkanlarıyla paylaşacağı bölge toplantılarında liderlik, halkla ilişkiler, etkili iletişim, kaynak geliştirme, mevzuat, bütçe ve personel yönetimi alanında uzmanlarca eğitimler verileceğini ifade ederek; “Bölge toplantılarına, o bölgenin il başkanları, belediye başkanları, il genel meclis başkanları, büyükşehir belediyesi başkan vekilleri, il yerel yönetimler başkanları, il kadın ve gençlik kolları yerel yönetimler başkanlarının katılması planlanıyor. İllerin kendine has sorunlarına ilişkin ilgili Bakanlıkların bakan yardımcıları ve ilgili kurumların genel müdürleri bu bölge toplantılarına davet edilecek. Toplantılarda, şehirlerin sorunları dinlenecek, belediyelerin talepleri dikkate alınacak. Bu toplantılarda Bakan Yardımcıları ve bürokratlarla belediye başkanlarının kaynaşması hedefleniyor. Böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük bir heyecan ve coşku içerisindeyiz. İllerimiz yarın itibariyle şehrimize gelmeye başlayacaklar ve üç gün süre ile burada çeşitli eğitimler alacak” diye konuştu.





Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2019, 13:47