AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı Başladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’nin de katıldığı toplantı 3 gün sürecek.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından bu yıl üçüncüsü "Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme" başlığı altında düzenlenen toplantı Nevşehir’de yapılıyor.

11 farklı şehirden, partinin İl başkanları, il ve ilçe belediye başkanları, bazı bakan yardımcıları, belediye ve il genel meclisi üyeleri ile kadın ve gençlik kolları yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantının ilk günün de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ve konuk belediye başkanı, il başkanı ve parti yöneticilerini Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar ile birlikte karşıladı.

Başarılı belediye başkanlarının bilgi ve tecrübelerini, yeni belediye başkanlarıyla paylaşacağı bölge toplantısı 25 Ağustos 2019 Pazar günü akşam sona erecek.