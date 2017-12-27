AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı İlyas Şeker, Belediye Başkanı Ünver’i Ziyaret Etti

İç Anadolu bölgesindeki 7 şehirden de sorumlu olan AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı İlyas Şeker, beraberinde AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve AK Parti Nevşehir İl Yerel Yönetimler Başkanı Sami Demirses ile birlikte Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’i ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, ziyaretin anısına AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker’e, Avanos el sanatları ürünü Hitit Anforasının yanı sıra bu yıl yayımlanan Damat İbrahim Paşa ve Nevşehir isimli kitabının yanı sıra, Nevşehir Belediyesi’nin çeşitli kültür yayınlarını takdim etti

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