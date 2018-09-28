AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Açıkgöz Sivas'ta

AK Parti Nevşehir Milletvekili ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mustafa Açıkgöz, Sivas'ta

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Açıkgöz Sivas'ta
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Açıkgöz, yaptığı açıklamada " Sivaslı hemşerilerimizi Genel Merkez Yerel Yönetimler çalışmalarımız kapsamında ziyaret ediyoruz.‬ ‪“Sivas’ımızın vatansever, yiğit evlatları, aziz hemşerilerimizle hasbihal ediyor; milletimizin lideri, Cumhurbaşkanımız Sn @RT_Erdogan’ın selamlarını iletiyoruz. Sivas İl Başkanlığımızda Genel Merkez Yerel Yönetimler çalışmalarımız kapsamında teşkilat üyelerimizle istişare toplantılarımıza devam ediyoruz. Tüm Yiğidolar’a selam olsun.‬‪“Yiğitliği soyundadır evelallah / Akşamdan dediği, değişmez bir sabah / Onun adına bizde Yiğido derler”.

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