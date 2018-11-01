AK Parti tüm teşkilatlarıyla Kızılay’ın yanında

NEVŞEHİR(MHA) Geçtiğimiz günlerde İl Başkanı M. Rauf Yanar ve yönetiminin ziyarette bulunarak başarılar dilediği Kızılay Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek ve yönetimine Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar ve yönetimi, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç ve yönetimi ile Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz ve yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı heyetlerle ziyarette bulundular.

AK Parti Merkez ilçe, kadın ve gençlik kolları başkanları ile yönetimlerini kabul eden Şube Başkanı Civelek, Kızılay’ın Türkiye genelinde ve Nevşehir’deki hedefleri konularında bilgiler aktardı.

Civelek, AK Parti İl Başkanı M. Rauf Yanar başta olmak üzere Merkez ilçe başkanı Edip Avşar, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç ve Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz ile tüm yönetim kurulu üyelerine gösterdikleri teveccüh nedeniyle teşekkür etti.