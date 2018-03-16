AK Parti,’ Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu’ düzenledi

AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından Nevşehir’de ‘Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu’ düzenlendi.

Şehirlerin yatırım anlamındaki beklentileri ve bu kapsamda önceliklerinin belirlenmesi amacıyla AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Ali Boğa’nın başkanlığında düzenlenen ‘Şehirlerin Ekonomik Beklentileri’ konulu forum, Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Şehir ekonomisinin büyümesi anlamında yapılması gerekli çalışmaların ele alındığı foruma Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar,AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Abdullah Dolaşmaz, AK Parti il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, AK Parti İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri ve AK Partili belediye başkanları katıldı.

Şehirlerin Ekonomik Beklentileri konulu forumun açılışında konuşan AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, foruma ilişkin olarak katılımcılara bilgiler verdi ve bu çalışmanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da oldukça önemsenen yerel kalkınma anlamındaki çalışmaların, yerel dinamiklerin etkin ve verimli bir şekilde harekete geçirilmesi ile önemli bir ivme kazanacağını kaydetti. Ünver, bu kapsamda bu tür forum ve toplantıların şehirlerin kalkınma süreçlerinin gelişimine ciddi fayda sağlayacağına inandığını dile getirerek “ Yerel kalkınmanın sağlanması anlamında özelikle son yıllarda önemli çalışmaların yürütülmektedir. Geçtiğimiz süreçte de yerel kalkınmanın hedeflenen düzeyde ortaya konulması amacıyla bir dizi toplantılar düzenlendi. Öyle inanıyorum ki bu tür etkinlikler, şehrimizdeki dinamik güçlerin daha faal bir şekilde şehrimizin kalkınma ve büyümesi adına önemli sonuçları beraberinde getirecektir.” diye konuştu.

AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Ali Boğa 81 şehri içine alan Şehirlerin Ekonomik Beklentileri forumuna ilişkin bilgiler verdi. Geçmişte Ankara tarafından hazırlanan plan ve projelerin ülkenin diğer tüm şehirlerinde de uygulanmasının istendiğini, bunun da ciddi anlamda meselelerin oluşmasına neden olduğunu aktardı. Boğa şöyle konuştu: “Eskiden Ankara’da hizmet üretilir ve taşra bunu nasıl karşılarsa karşılasın ’biz nasıl olsa hizmeti yaptık’ diye gönderilirdi. Ama şu anda aynı tüccar terzi gibi provasını yapıyor Ankara. Ve Ankara diyor ki ’benim yaptığım hizmetten vatandaş hangisinden memnun hangisinden değil’ bunları öğreniyoruz.”

Türkiye’deki tüm şehirlere yönelik bu forumun 3 ana ayağının bulunduğunu anlatan Boğa, bu kapsamda teşkilat mensupları, sivil toplum kuruluşları, firma yetkilileri ve akademisyenlerle fikir alış verişinde bulunduklarını ifade etti.

Boğa, son 15 yıl içerisinde gittikleri ilde "hoşunuza giden en önemli yatırım nedir? Şu anda yatırımları devam eden çalışmaların hangisinin hızlandırılmasını istiyorsunuz? Önümüzdeki dönem şehriniz de ne istiyorsunuz?" sorularına cevap almaya çalıştıklarını dile getirerek şunları söyledi. “ Ülkemizde halkımızın şehirlerin büyüme ve gelişme yönündeki beklentilerinin neler olduğu şeklinde düzenlenen bu tür çalışmaları Türkiye’de ilk defa AK Parti başlattı. Eskiden Ankara’da hizmet üretilir ve taşra bunu nasıl karşılarsa karşılasın ’biz nasıl olsa hizmeti yaptık’ diye gönderilirdi. Ama şu anda aynı tüccar terzi gibi provasını yapıyor Ankara. Ve Ankara’daki siyasi irade artık diyor ki ’benim yaptığım hizmetten vatandaş hangisinden memnun hangisinden değil’ bunları öğreniyoruz. Ankara’nın ürettiği projeleri kendimize aitmiş gibi kullanmak gerekiyor. Bu da ancak halka sorarak olur. Ne istiyorsunuz? , nasıl yaşamak istiyorsunuz,? benim yaptığım projelerden memnun musunuz ? Daha neler istiyorsunuz. Bunu Türk siyasetinde pek soran olmadı.” şeklinde konuştu.

Düzenlenen Şehirlerin Ekonomik Beklentileri konulu forum, öğleden sonra Nevşehir’deki ekonomik anlamda faaliyet yürüten yatırımcı, işadamı ve bu kapsamda çalışmalar yapan sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katılımı ile sona erecek.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2018, 11:26