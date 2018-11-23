AK Parti'nin Nevşehir Belediye Başkan Adayı Belli Oldu

Nevşehir kamuoyunda konuşulan AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı kim olacak sorusu cevap bulmuş oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı yarın gerçekleştirilecek olan İstanbul Haliç kongre merkezinde ki aday tanıtım toplantısına AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı olarak Rasim Arı davet edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkan adaylarını 24 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'de Haliç Kongre Merkezi'nde açıklayacak.Aday tanıtım toplantısına AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe’de katılacak.

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Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2018, 16:26