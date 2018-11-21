AK Parti'nin belediye başkan adayları cumartesi açıklanacak

AK Parti'nin 40 il ve bazı ilçeler için belediye başkan adayları cumartesi günü 13:00'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan öncelikle mevcut belediye başkanlarından devam edecekler ile muhalefetin elinde olan bazı illerdeki adaylarını açıklayacak.

Nevşehir'inde Cumartesi günü açıklanacak olan iller arasında olabileceği konuşuluyor.



2019 Mahalli İdareler seçimlerinde AK Parti Nevşehir Belediye Başkanlığına aday olmak için yarışacak adaylar

-Mustafa Rauf Yanar

-Atilla Seçen

-Rasim Arı

-Savaş Benli

-Süleyman Özgün

-Kamil Duru

-Sedat Cantekin

-Mehmet Yalçın

-Oğuzhan Köylü

-Şevki Gedik

-Ülkü Aslan



HANGİ İLLER AÇIKLANACAK?.. Adayların açıklanacağı illerin arasında İzmir, Antalya, Gaziantep, Konya, Gümüşhane, Artvin, Denizli, Çankırı yer alıyor. Gaziantep’te Fatma Şahin, Antalya’da da Menderes Türel, Konya’da Uğur İbrahim Altay yeniden aday gösterilecek.

ADAYLARA YARIN BİLDİRİLECEK... Perşembe ve cuma günü karar adaylara tebliğ edildikten sonra adaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacak. AK Parti Genel Başka Vekili Numan Kurtulmuş TRT Haber’de Ankara ve İstanbul’un belediye başkan adaylarının kesinleştiğini açıklamıştı.

KOCAELİ'YE VALİ ADAY... İstanbul’da TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ankara’da ise Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin adaylığının kesinleştiği belirtiliyor. Erdoğan’ın açklayacağı illerin arasında üç döneme takılan tek büyükşehir Kocaeli’nin de olacağı ifade ediliyor. Kocaeli’de Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’ın aday gösterilmesi bekleniyor.

İZMİR İÇİN SÜRPRİZ İSİM... Manisa, Adana ve Mersin’de de adayların belli olduğu, ancak Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapacağı görüşme sonrasında bu isimlerin netlik kazanacağı belirtiliyor. Samsun, Ordu, İzmir, Adana gibi bazı illerde ise AK Parti sürpriz isimler üzerinde çalışma yapıyor.

DOKUZ İLDE MHP'YLE İTTİFAK KONUŞULUYOR: Ankara, İstanbul, İzmir, Osmaniye, Mersin, Adana, Manisa, Antalya, Bursa'yla ilgili itifak yapılması konuşuluyor. Peki adaylar MHP'den mi AK Parti'den mi çıkacak? Bir işbirliğine gidilecekse bazı yerlerde AK Parti'nin bazı yerlerde MHP'nin adayları desteklenecek. Ama bu sadece belediye başkan adayları konusunda olacak, belediye meclisi üyeleriyle ilgili ittifak yapılmayacak.

Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2018, 17:53