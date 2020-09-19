Son Dakika
AK Parti Nevşehir Teşkilatından Kan Bağışına Destek
AK Parti Nevşehir Teşkilatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kan stokları azalan Türk Kızılay için kan bağışında bulundu.
Nevşehir 19.09.2020, 14:27
AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz yaptığı açıklamada " Merkez İlçe Başkanlığımızın başlattığı ‘Kan Bağışı Kampanyası’na @KizilayNevsehir ve @akparti.nevsehir teşkilatımız olarak hep birlikte kan bağışında bulunarak bizler de destek verdik, #Temizlik, #Maske ve #Mesafe kurallarına uyarak hep birlikte haydi bağışta bulunalım." dedi.