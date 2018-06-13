AK Parti Nevşehir teşkilatında bayramlaşma programı yapılacak

Ramazan Bayramı dolayısıyla AK Parti Nevşehir İl Teşkilatı’nda bayramlaşma töreni düzenlenecek.

AK Parti İl Teşkilatında geleneksel bayramlaşma programı, Ramazan Bayramının birinci günü 15 Haziran 2018 Cuma günü 15.00-16.00 saatleri arasında İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilecek. Bayramlaşma törenine, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Nevşehir Milletvekilleri ve Milletvekili adayı Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk ve Ebubekir Gizligider, Milletvekili adayları Yücel Menekşe ve Emre Çalışkan, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç, Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz, İl ve İlçe yönetimleri, kadın ve gençlik kolları yönetimleri, İl Genel ve Belediye Meclis üyelerinin yanı sıra çok sayıda partilinin katılması bekleniyor.

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, yaklaşan Ramazan Bayramını kutlayarak, bayramlaşma törenine tüm Nevşehir halkını davet etti.

Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2018, 16:40