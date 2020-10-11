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AK Parti Nevşehir Teşkilatı, MHP İl Kongresine katılım sağladı
Nevşehir Milliyetçi Hareket Partisi 13. İl Kongresine AK Parti teşkilatı da katılım sağlayarak seçime girecek olan iki adaya da başarılar diledi.
Nevşehir 11.10.2020, 13:28 11.10.2020, 13:45
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Nevşehir İl Başkanlığı’nın 13. Olağan Kongresi, Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde başladı
Nevşehir Milliyetçi Hareket Partisi 13. İl Kongresine AK Parti teşkilatı da katılım sağlayarak seçime girecek olan iki adaya da başarılar diledi.