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AK Parti Nevşehir Teşkilatı, MHP İl Kongresine katılım sağladı

Nevşehir Milliyetçi Hareket Partisi 13. İl Kongresine AK Parti teşkilatı da katılım sağlayarak seçime girecek olan iki adaya da başarılar diledi.

Nevşehir 11.10.2020, 13:28 11.10.2020, 13:45
AK Parti Nevşehir Teşkilatı, MHP İl Kongresine katılım sağladı
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Nevşehir İl Başkanlığı’nın 13. Olağan Kongresi, Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde başladı

Nevşehir Milliyetçi Hareket Partisi 13. İl Kongresine AK Parti teşkilatı da katılım sağlayarak seçime girecek olan iki adaya da başarılar diledi.

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