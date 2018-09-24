AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe af tasarısı hakkında konuştu

NEVŞEHİR(MHA) Devlete karşı işlenen suçlarda ortada bir ihanet olması durumunda affı söz konusu bile olamayacağını kaydeden AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, “Af tasarısı ile ilgili iki önemli boyuta iyi bakmak lazım. Birincisi devlete karşı işlenen suçlar, bir diğeri ise münferit yani kişilere karşı işlenen suçlar. Devlete karşı işlenen suçlarda devlet muhatap. Diğerinde ise kişiler muhatap. Eğer meclise gelecek olan tasarıda makul ve mantıklı bir tasarı sunulursa tabi ki biz evet deriz. İnsanlar trafik kazası yapmış ve hapse girmiştir. İstemeden bir başka insana zarar vermiştir. Veya insanlar istemeden nefsine mağlup olmuştur. Bu insanların durumunu iyice düşünmek lazım. Öte yandan adam kasten cinayet işlemiş. Öldürdüğü insanın eşini ve çocuklarını ortada bırakmış. Onun muhatabı biz olmamalıyız. Onu affedecek devlet olmamalı. Öte yandan devlete karşı işlenen suçlarda ise ortada bir ihanet varsa af söz konusu bile olamaz. Sosyal ve ekonomik nedenlerle devlete karşı işlenen suçlarda af söz konusu olabilir” açıklamalarında bulundu.