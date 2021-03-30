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AK Parti Nevşehir Milletvekili Açıkgöz’ün babası son yolculuğuna uğurlandı
TBMM Divan Katip Üyesi AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz’ün babası Vehbi Açıkgöz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Nevşehir 30.03.2021, 17:25 31.03.2021, 08:54
TBMM Divan Katip Üyesi AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz’ün babası Vehbi Açıkgöz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz’ün babası Vehbi Açıkgöz’ün cenaze namazına AK Parti Genel Sekteri Fatih Şahin, AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, ilçe ve belde belediye başkanlarının yanı sıra içe başkanları ve vatandaşlar katıldı.