AK Parti Nevşehir Milletvekili Açıkgöz, Külliye Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanlığına seçildi

Nevşehir Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Olağan Genel Kurulu sonunda dernek başkanlığına TBMM Başkanlık Divani Katip Üyesi, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz seçildi.

Nevşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Nevşehir Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Olağan Genel Kurulu’nda yapılan seçimle Dernek Başkanlığına TBMM Başkanlık Divani Katip Üyesi, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz getirilirken yönetim kurulu üyeliklerine de M. Sacit Uzer, Faruk Özaltın, Durmuş Ali Akyıl, Ercan Civelek, Ekrem Nurlu ve Ahmet Ergün getirildi. Genel Kurulda Nevşehir Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Denetleme Kuruluna Ulutaş Dirlik, Cavit Vergiveren ve Tuncer Gök seçildi. Nevşehir’in hayırsever sanayici ve işadamının , geleceğe bırakılabilecek en temel şaheser yapılarından biri olarak da değerlendirilen Nevşehir Külliyesi’nin en kısa süre içerisinde halkın hizmetine açılması adına , Nevşehir Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği ‘nde etkin bir görev almalarının da oldukça anlamlı olduğu ifade ediliyor.

Nevşehir Külliyesi yapımı Pazartesi gününden itibaren başlıyor

Nevşehir Külliyesi’nin yapım çalışmalarına önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren büyük bir hızlılık içerisinde başlanması planlanıyor. 88.60 metre uzunluğunda 3 şerefeden oluşan 4 minare, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden esinlenen görkemli yapısı içinde, tam bir kubbe, 24 adet değişken ölçülerde kubbe ve 5 adet de yarım kubbe, avlu ve revak kısmı, avlu içinde şadırvan ve iç kısımlarda 4 bin, kapalı mekanları ve toplamda 11 bin 500 kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir caminin yer aldığı Nevşehir Külliyesi, özel havalandırma, ısıtma ve soğutma sistemlerine de sahip olacak. 4 adet asansörün hizmet vereceği Nevşehir Külliyesi ayrıca, 500 kişilik konferans salonu, bin 500 kişilik taziye evi ve imarethane, bin 400 metrekarelik kütüphane, gusülhaneler, abdesthaneler ve tuvaletleri, müftülük hizmet birimleri, giyecek, yiyecek yardım birimleri, dini yayınlar satış birimleri, kadın-erkek dini danışma birimleri, 2 adet alimler misafirhanesi, sağlık istasyonu, özel insanlar iletişim merkezi, kadın ve çocuk eğitim merkezi, gençlik merkezi ve İslâm Sanatları Merkezi’nden oluşacak. Nevşehir Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği üyeleri alfabetik sıralama ile şu isimlerden oluşuyor.

Adil Taşçı, Ahmet Avlanmaz, Ahmet Ergün, Asaf Günbay, Atilla Seçen, Bekir Paslanmaz, Cavit Vergiveren, Durmuş Sonugelen, Durmuş Ali Akyıl, Ekrem Nurlu, Ercan Civelek, Ercan Kılıç, Faruk Özaltın, Faruk Sağcan, Fatih Dirikoç, Fatih Güneş, Hüseyin Altınışık İbrahim Salaş, İlhan Kahraman, Kadim Tanrıver, Kürşat Hakan Ceviz, Mehmet Ali Öbekli, Mustafa Sacit Uzer, Mehmet Acer, Mehmet Tüfekçi, Memiş İler, Metin Çakıllı, Murat Sonugelen, Mustafa Açıkgöz, Mustafa Mıhçı, Oktay Şımarmaz, Osman Öztürk, Sedat Cantekin, Seyit İnce, Tansu Dörtkol, Tuncer Gök, Ulutaş Dirlik, Ümit Atabilen, Yakup Öztürk, Zafer Çekiç ve Ziya Pişiren.