AK Parti Nevşehir Milletvekili Açıkgöz'den 10 Kasım Mesajı

'Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin 80. yıl dönümünde saygıyla yâd ediyorum.

Milletimizin tarihten gelen devlet anlayışı ile aziz milletimiz hiçbir zaman esarete boyun eğmeyerek yaşadığı toprakları kendisine vatan edinmiştir. Milli birlik ve beraberlikle cumhuriyetimizin kurulması için azim ve kararlılıkla mücadele etmişlerdir.

Atalarımızın ve aziz milletimizin bize yüklediği sorumluluk gereği ülkemizi daha ileri, daha müreffeh bir ülke haline getirmek için çalışıyoruz. Türkiye, son 16 yılda her alanda gerçekleştirdiğimiz reformlarla ülkemizi muasır medeniyetler üzerine çıkarmak için çalışıyoruz. Gazi Mustafa Kemal’ in “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” özdeyişiyle milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde, millet iradesinin yönetime yansıdığı ileri demokrasi ve güçlü devlet anlayışını ülkemizde hâkim kıldık. Aziz milletimiz de 15 Temmuz ihaneti karşısında ferasetli duruşuyla, Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip ERDOĞAN liderliğinde canı pahasına kahramanlıkla tüm dünyaya eşsiz bir ders vermiştir.

Cumhuriyetimizin 95. yılında ‘Güçlü Türkiye’, hedefimizde kararlılıkla ilerlemekteyiz. Türkiye artık özgüveni yüksek bir ülkedir. Türkiye, istikrar ve güven içerisinde büyümeye devam ediyor ve edecektir. Hacı Bektaş-i Veli’nin “Bir olalım, iri olalım, diri olalım.” felsefesiyle barış ve kardeşlik içerisinde, ilk günkü kararlılıkla hep birlikte Türkiye olarak 2023 hedeflerimize ulaşmak için çalışacağız.



Milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik saldırılarla karşı karşıya kaldık, bu tehditlere karşı verdiğimiz mücadelede kayıplarımızın ve öncelikle şehitlerimizin acısını gönlümüzde taşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal’in milletimizin zor anında verdiği mücadelede, milletle zorlukların üstesinden geldiğini tüm dünyaya gösterdiği gibi; milli birlik ve beraberlik, kararlılık ve sağduyu ile başarılı olacağımıza inancımız tamdır.



Bu duygu ve düşüncelerle, vefatının 80. yıl dönümünde, Kurtuluş Savaşı’mızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları ile tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle, fedakâr gazilerimizi de minnetle yâd ediyorum.' dedi