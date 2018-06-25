AK Parti Nevşehir Kurmayları Nevşehirlilere Teşekkür Etti

AK Parti Nevşehir Kurmayları, Balkon Konuşması İle Nevşehirlilere Teşekkür Ettiler

27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe ,27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Emre Çalışkan, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar bugün yapılan ve Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden kazandığı Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Nevşehirlilerin gösterdiği yakın ilgi ve desteğe balkon konuşması ile teşekkür ettiler.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ardından araç konvoyu yapan Nevşehirliler, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığını ayrıca havai fişek gösterileriyle kutladılar.

Atatürk Bulvarı üzerindeki AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı önünde çok sayıda araçla yapılan araç konvoyu ile başlayan kutlamalar sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için bestelenen şarkılar eşliğinde ,havai fişek gösterileri de yapıldı. Yaklaşık 1 saat süre ile devam eden havai fişek gösterileri arasında 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe ,27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Emre Çalışkan, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ,AK Parti Merkez İ lçe Başkanlığı balkonundan vatandaşlara selamlama konuşması yaptılar.

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın ikinci kez Cumhurbaşkanı seçilmesi için destek veren tüm vatandaşlara teşekkür etti. Yanar : “ Cenab-ı Allah’ın izni ve sizlerin destekleriyle dünya lideri sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ikinci kez Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir. Bu yönde katkı sağlayan , destek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu arada Cumhur İttifakında yer alan MHP’li kardeşlerimize de kalbi teşekkürlerimizi iletiyoruz. Vakit Nevşehir Vakti, Vakit Türkiye Vakti ve Vakit Recep Tayyip Erdoğan Vakti. “ dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen , AK Parti’nin 3. Milletvekilliği boşluğunu daha fazla çalışarak doldurma sözü verdi Seçen “Davası büyük olanın imtihanı da derdi de çok oluşmuş. Allah’ın izni ile AK Parti’nin 3. Sırasındaki milletvekilliği boşluğunu çok daha fazla çalışarak doldurmaya çalışacağıma, siz değerli vatandaşlarımın huzurunda söz veriyorum Allah hepinizden razı olsun. 7/24 saat bu kadim şehre hizmet edeceğiz. Durmak Yok, Yola Devam.” Şeklinde konuştu.

27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili 3. sıra Adayı Emre Çalışkan’ de , seçim çalışmalarına başladığı günden beri büyük bir destek içerisinde olan vatandaşlara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı olmasıyla sadece Türk Milletinin değil, aynı anda Filistin başta olmak üzere tüm dünya Müslümanlarının kazandığını kaydeden Çalışkan, kendisine verilen her türlü destek için vatandaşlara ve Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe’ye teşekkür etti.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe’de , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinde gereken desteği veren tüm vatandaşlara teşekkür etti. Menekşe “ Dünya Lideri sayın Cumhurbaşkanımızı ikinci kez seçtiğiniz için teşekkür ediyoruz. Türk Siyasi hayatında 16 yıllık ciddi yatırımlarla ülkemizin her alanda gelişmesi ve kalkınması için yol gösterici ve rehberlik yapan sayın Cumhurbaşkanımıza şimdiden yeni dönemde de başarılar diliyorum. “dedi. Menekşe, ayrıca Milletvekilliği aday adaylığı sürecinden başlayıp bugüne kadar olan süreçte birlikte çalıştığı tüm AK Parti teşkilat kademe yöneticilerine, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ’e, yürekten teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bundan sonra da Emre Çalışkan kardeşimizin yokluğunu aratmadan halkımıza hizmet için var gücümüzle çalışacağız. İnanıyorum ki Emre Çalışkan kardeşim de yine Ankara’da Nevşehir için hizmetler yapacaktır, buna gönülden inanıyorum. “ dedi.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz’de Dünya Lideri ve bu ümmetin umudu Recep Tayyip Erdoğan’ın ikinci kez Cumhurbaşkanlığına seçilmesi için destek sağlayan vatandaşlara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için adeta tüm dünyanın bir araya gelerek Recep Tayyip Erdoğan’ı seçtirmeme adına bir dizi oyunları ortaya koymalarına karşın Allah’ın izni ile yeniden Cumhurbaşkanı seçildiğine dikkat çeken Açıkgöz ‘ Sayın Cumhurbaşkanımız halkına aşk ile sevgi ile bağlı. Halkına aşık olan çok ta çalışsa zaten yorulmaz. Dünya bir araya geldi, halkımızın da kendine duyduğu sevgiyi yok edemediler, bundan dolayı da Allaha hamd olsun. O Müslümanların, o mazlumların, o mağdurların lideri. Bize bu seçim sürecinde destek veren tüm teşkilatlarımızda görevli kardeşlerimize en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Her zaman yanımızda dik durdunuz. TBMM’ in de Emre Çalışkan kardeşimle beraber olmayı gerçekten çok istiyorduk. Gerçek bir Nevşehir sevdalısı olan bu kardeşimiz de gönüllere taht kurdu. Onunla birlikte bu kutlu dava yolunda yürümekten onur duyduk. “ dedi.