AK Parti Nevşehir İl Yönetimi belli oldu

Başbakan Binali Yıldırım´ın katılımıyla Damat İbrahim Paşa Spor Salonu´nda gerçekleşen genel kurulda 646 delegenin oyuyla oluşan ve merakla beklenen AK Parti İl Yönetimi de belli oldu.