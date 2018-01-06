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AK Parti Nevşehir İl Yönetimi belli oldu

Başbakan Binali Yıldırım´ın katılımıyla Damat İbrahim Paşa Spor Salonu´nda gerçekleşen genel kurulda 646 delegenin oyuyla oluşan ve merakla beklenen AK Parti İl Yönetimi de belli oldu.

06 Ocak 2018 Cumartesi 18:23
AK Parti Nevşehir İl Yönetimi belli oldu
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Başbakan Binali Yıldırım´ın katılımıyla Damat İbrahim Paşa Spor Salonu´nda gerçekleşen genel kurulda 646 delegenin oyuyla oluşan ve merakla beklenen AK Parti İl Yönetimi de belli oldu.

Başbakan Yıldırım, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve yeni oluşan il yönetimine başarılar diledi.

Yeni AK Parti Yönetim Kurulu şöyle:

Asil Yönetim Kurulu

Tevfik Ekici
Nurdem Bilgen
Kemal Baltacıoğlu
Figen Şimşek
Serhat Sonugelen
Erhan Kartal
Mehmet Savran
Gözde Türker
Fevzi Aygün
Mustafa Paslanmaz
Ferit Yiğitaslan
Yasin İnanır
Ali Kemikkıran
Serkan Feralan
Merve Hatipoğlu
Gürsel Akpınar
Salih Açıkgöz
Fatih Çiftçi
Mustafa Çiçekli
Yılmaz Burak Özaltın
Salih Köybaşı
Abdullah Tan
Necdet Civelek
Doğan Ceran
Mehmet Cingil
Tuğba Çakar Ülkü
Umut Araz
Abdullah Özkan
Ahmet Dolaşmaz

AK Parti İl Yönetimi 40 kişiden 30 kişiye düşürülmüştü.

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Kaynak : muskarahaber.com

Son Güncelleme: 06.01.2018 18:36
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