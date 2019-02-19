AK Parti Nevşehir İl, İlçe ve Belde Belediye Meclis Adayları Açıklandı

AK PARTİDEN YAPILAN AÇIKLAMA;
"BİLİNDİĞİ ÜZERE, 31 MART 2019 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN MAHALLİ İDARELER YEREL SEÇİMLERİ İÇİN SEÇİM TAKVİMİ İŞLEMEKTEDİR.
BU KAPSAMDA SİYASİ PARTİLERİN İLÇE SEÇİM KURULLARINA ADAYLARINI TESLİM ETME SÜRECİ DEVAM ETMEKTEDİR. AK PARTİ NEVŞEHİR İL BAŞKANLIĞI OLARAK DÜN İTİBARİYLE NEVŞEHİR İL DAHİL OLMAK ÜZERE 7 İLÇEMİZDE VE 15 BELDEMİZDE İL GENEL MECLİSİ, İLÇE BELEDİYE MECLİSİ VE BELDE BELEDİYE MECLİSLERİMİZİ GENEL MERKEZİMİZDEN GELEN KOORDİNATÖRÜMÜZ MKYK ÜYEMİZ SAYIN ŞENGÜL KARSLI’NIN KATILIMLARIYLA İL VE İLÇE SEÇİM KURULLARIMIZA TESLİM ETTİK. BU LİSTELERİMİZ KESİN ADAY LİSTESİ OLMAMAKLA BERABER İLÇE SEÇİMLERE TESLİM EDİLEN LİSTELERDİR.
KAMUOYUNUN BİLGİSİNE SUNAR İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİZ.
AV. MUSTAFA RAUF YANAR
AK PARTİ
NEVŞEHİR İL BAŞKANI
TIKLA AK Parti.pdf
.Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2019, 16:30